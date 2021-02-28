نائب محافظ المنيا يفتتح فرع البنك الأهلى للخدمات الإلكترونية

افتتح الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فرع البنك الأهلي المصري للخدمات الإلكترونية بمول سيتي سكيب بالمنيا الجديدة، بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، أحمد سلطان، رئيس منطقة شمال الصعيد، عادل عبدالواحد، مدير منطقة المنيا، وأشرف حافظ، رئيس منطقة بني سويف وأسيوط، وأحمد البدوي رئيس فرع البنك الأهلي بالمنيا الجديدة.تفقد نائب المحافظ أقسام الفرع، واستمع إلى شرح حول آلية العمل به والخدمات التي يجري تقديمها للعملاء، وقال نائب المحافظ، إن هناك تعاونا مثمرا وبناء بين محافظة المنيا، والبنك الأهلي المصري، والذي يسعى لتنفيذ السياسة العامة للدولة بتعميم تطبيق الشمول المالي، واستمرار دعم وتطوير الخدمات الرقمية من جانب البنك الأهلي، وذلك في إطار سعي البنك المستمر واستراتيجيته الطموحة للتوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها البنك لعملائه.وأوضح أحمد سلطان، رئيس منطقة شمال الصعيد، أن فرع البنك الأهلي للخدمات الإلكترونية بالمنيا الجديدة يعد الأول من نوعه على مستوي شمال الصعيد، حيث يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية المتمثلة في إصدار بطاقات الدفع المقدم، وإصدار كشف حساب، والاشتراك في خدمة الأهلي نت والفون كاش، وتحديث بيانات العميل، وشراء شهادات واستردادها، بالإضافة إلى ماكينة ITM للسحب والإيداع بمواصفات خاصة، وهي خدمة جديدة تقوم على تواصل العميل مع ممثل البنك، من خلال فيديو تفاعلي، وتتم إدارتها من قبل صراف مركزي يتواصل مع العميل بالصوت والصورة، وذلك في إطار خطة البنك الأهلي التي تهدف إلى زيادة عدد فروع تقديم الخدمة للتيسير على المواطنين، ومنع التكدس، وتطوير العمل بالبنك الأهلي.