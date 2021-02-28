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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لليوم الثاني.. الجامعات تواصل الامتحانات وسط إجراءات احترازية

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:47 م
الامتحانات وسط إجراءات
الامتحانات وسط إجراءات احترازية
آية سالم - احمد التمساح
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لليوم الثاني تستمر الجامعات في عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٠_٢٠٢١، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا باستخدام المواد المطهرة وقياس درجة الحرارة والتنبيه على ارتداء الكمامات عند الدخول.

قالت "آلاء" طالبة بكلية آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس، إن الجامعة تهتم بشكل كبير بالإجراءات الاحترازية بين الطلاب لليوم الثاني، فعند الدخول يقوم لأمن بقياس درجة الحرارة والتنبيه بارتداء الكمامات، وعند دخول اللجنة يقوم أحد العاملين بالجامعة برش المواد المطهرة على المقاعد، بجانب أن المراقب ينبه على ترك مسافة بين كل طالب وآخر لا تقل عن مترين.

وأضاف "يوسف" طالب بجامعة عين شمس، أنه لم يتوقع من الجامعة أن تهتم بالإجراءات الاحترازية بهذا الشكل بين الطلاب، "كنت قلقان يچيلي كورونا، بس بعد الإجراءات اللي الكلية بتتخذها أنا في أمان" يستكمل أنهم يوزعون على الطلاب المواد المطهرة بجانب الحث على ارتداء الكمامات عند دخول البوابات وحتى الخروج من الجامعة.

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