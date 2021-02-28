الدخول بالتناوب بامتحان كليات جامعة بنها الشفوي لمواجهة كورونا

استقبلت كلية التربية الرياضية جامعة بنها صباح اليوم، طلابها لأداء أمتحانات الفصل الدراسي الأول في اليوم الثاني وسط تشديدات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ونظمت إدارة الجامعة دخول الطلاب لأداء الامتحانات الشفوية، حيث قسمتهم لمجموعات يتم إدخالهم بالتناوب مشددين على ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم.وتفقد الدكتور ناصر الجيزاوىي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، عدد من الكليات الجامعة برفقة عمداءها ووكلائها للاطمئنان على جاهزيتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب.