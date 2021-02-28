«إعلام الأزهر»: لم نسجل أي حالات كورونا بين الطلاب بالامتحانات

انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر وسط إجراءات احترازية مشددة، واتخاذ كافة تدابير السلامة والوقاية اللازمة تجنبًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.و تفقد الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد أمين، وكيل كلية الإعلام لجان الامتحان، مؤكدًا أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي دون ورود أية شكاوى من الطلاب، موضحا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات كورونا بين الطلاب، مشددا على أهمية تهوية اللجان وترك مسافة كافية بين الطلاب، منوهًا إلى استمرار عمليات التطهير والنظافة.ووجه "أمين" بتزويد مصابيح الإضاءة في جميع قاعات الكلية وعلى امتداد طرقاتها لتوفير الإضاءة الكافية للطلاب، يذكر أن اليوم الأحد 28 فبراير، هو أول أيام امتحانات طلاب كلية الإعلام والمستمرة حتى 24 مارس المقبل.