«الإدارية» تعلن مواعيد مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة

أعلنت النيابة الإدارية مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2018‎.وأكدت النيابة أن المقابلات تبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 15 مارس المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر.وقالت النيابة إنه للاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به على الموقع الرسمي للنيابة.ووضعت النيابة شروطا لحضور المقابلة.. وهي:1- الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة.2- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به يوم المقابلة.3- اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة الطبية عند الدخول.‎‎4- عند وجود أي خطأ بالبيانات يتم الرجوع إلى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر‎‎.