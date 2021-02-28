«الإدارية» تعلن مواعيد مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة
الأحد 28/فبراير/2021 - 02:59 م
أعلنت النيابة الإدارية مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2018.
وأكدت النيابة أن المقابلات تبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 15 مارس المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر.
وقالت النيابة إنه للاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به على الموقع الرسمي للنيابة.
ووضعت النيابة شروطا لحضور المقابلة.. وهي:
1- الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة.
2- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به يوم المقابلة.
3- اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة الطبية عند الدخول.
4- عند وجود أي خطأ بالبيانات يتم الرجوع إلى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر.
وأكدت النيابة أن المقابلات تبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 15 مارس المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر.
وقالت النيابة إنه للاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به على الموقع الرسمي للنيابة.
ووضعت النيابة شروطا لحضور المقابلة.. وهي:
1- الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة.
2- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به يوم المقابلة.
3- اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة الطبية عند الدخول.
4- عند وجود أي خطأ بالبيانات يتم الرجوع إلى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر.