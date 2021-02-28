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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إطلاق فعاليات مسابقة الجامع الأزهر الأولى لتسجيل القراءات العشر

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:45 م
الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني
أميرة العناني
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أطلق الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، من خلال بث مباشر على صفحات الأزهر الشريف الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ‏‏فيسبوك وتويتر وانستجرام، فعاليات مسابقة الجامع الأزهر الأولى لتسجيل القراءات العشر، والتي تهدف لنشر رسالة الأزهر الشريف، ‏وتعزيز المعرفة بقراءات القرآن الكريم العشرة المتواترة ورواياتها العشرين، واكتشاف القراء الموهوبين والمتميزين.‏

وأكد وكيل الأزهر أن المسابقة تعمل على تعزيز دور الأزهر في نشر العلم الشرعي بمنهجه المعتدل، وعلى ‏رأسه ما يتعلق بالقرآن الكريم وقراءاته، كما تعمل على إثراء المكتبة الصوتية الإسلامية بمجموعة تسجيلات ‏مكتملة من القراءات العشرة المتواترة للقرآن الكريم برواياتها العشرين، فضلًا عن اكتشاف قراء موهوبين ‏ومتقنين جدد.‏

وأوضح الدكتور الضويني أن المسابقة هي الأولى من نوعها، وأنها تسعى لاختيار أفضل القراء صوتًا، وأداءً، ‏وإتقانًا للقرآن الكريم وقراءاته المتواترة؛ للقيام بتسجيل مصحف كامل بالقراءات العشر برواياتها العشرين، ‏مبينًا أن هناك مجموعة من الشروط للاشتراك في المسابقة وهي ما يلي:-‏

أن يكون من المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.‏
الإجادة التامة لإحدى القراءات العشر المتواترة.‏
أن يذكر المتقدم اسم القراءة والرواية التي يتقدم لها.‏
أن يكون حسن الصوت.‏
لا يشترط للتقدم سن معين أو مؤهل معين.‏
أن يجتاز المتسابق جميع مراحل المسابقة.‏
أن يقوم بتسجيل ثلاثة مقاطع فيديو تتوفر فيها الإجراءات التالية:‏
مدة كل مقطع 5 دقائق فقط.‏
أن تخلو المقاطع من أي تأثيرات صوتية.‏
يلتزم القارئ تلاوة القدر المعلن عنه.‏
يلتزم القارئ القراءة والرواية التي تقدم لها.‏

وبين وكيل الأزهر أن المسابقة تُجرى من خلال عدة إجراءات، وهي كالتالي:-‏
أولًا: إجراءات التصفية:‏
المرحلة الأولى: التحكيم من خلال لجنة على مقاطع الفيديو، على أن يتم قبول المتسابق الحاصل على درجة ‏الاجتياز التي تقررها اللجنة.‏
المرحلة الثانية اختبار المتسابقين الذين اجتازوا المرحلة الأولى.‏
المرحلة الثالثة: التصفية النهائية لمن اجتازوا المرحلتين السابقتين.‏

ثانيًا: إجراءات تسجيل القراءة:‏
المرحلة الأولى: تسجيل جزء كامل من القرآن الكريم لمن وقع عليهم الاختيار.‏
المرحلة الثانية: عقد دورة تدريبية لمن وقع عليهم الاختيار في بعض فنيات الصوت أو الأداء أو بحسب ما ‏ترتئيه اللجنة قبل الشروع في التسجيلات النهائية.‏
المرحلة الثالثة: يتم اختيار خمسة قراء لكل رواية أو حسبما تراه اللجنة.‏

واختتم وكيل الأزهر البث المباشر بأنه يتم الاشتراك في المسابقة من خلال ملء استمارة التقدم المنشورة على ‏بوابة الأزهر الإلكترونية مع مراعاة الضوابط والشروط، معلنًا موعد التقدم في المسابقة والذي يبدأ في: ‏‏17 من شهر رجب 1442هـ الموافق 1 مارس 2021م، وينتهي التقديم في: 17 من شهر شعبان ‏‏1442هـ الموافق: 31 مارس 2021م.‏

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