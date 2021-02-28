وزارة التعاون الدولى تستعرض قصصًا ملهمة لمستفيدين من التمويلات التنموية

تكتسب الزراعة أهمية استثنائية منذ العصور القديمة، حيث نشأت الحضارة على ضفاف نهر النيل قائمة على الزراعة، وحاليًا تسهم الزراعة بنسبة 14.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل 28٪ من القوى العاملة في الدولة، و55٪ من القوى العاملة في صعيد مصر.وتعمل الدولة على تنفيذ استراتيجية للنهوض بالقطاع وتطويره؛ وخلال جائحة كورونا برز العديد من المؤشرات الإيجابية، حيث إن الصادرات الغذائية لمصر لم تتأثر بشدة رغم الوباء، لتصبح مصر من الدول القليلة استمرت في توفير الإمدادات على الرغم من الظروف الصعبة. وفي آخر تقرير صادر عن مجلس تصدير المواد الغذائية في مصر، نمت صادرات المواد الغذائية المصنعة من يناير إلى سبتمبر 2020 بنسبة 2٪ لتصل إلى 2.6 مليار دولارأمريكي.واستعرضت وزارة التعاون الدولي عبر موقعها الإلكتروني قصصا إنسانية ملهمة استفادت من التمويلات التنموية.خالد محمد، أحد المستفيدين من مشروعات التنمية الزراعية في قرية البغدادي، قال إن: «هذه المشروعات تغير طريقة تفكيرنا، وتفتح لنا أبوابًا وعلاقات مع العالم الخارجي، لقد زُرِع في داخلنا جميعًا حب جديد لأرض الأقصر».وأكدت الوزارة أن خالد هو مجرد شخصية واحدة في إحدى قصص قطاع الزراعة؛ والعديد من المزارعين مثله تحدثوا إلى فريق سرد المشاركات الدولي، عن تطلعاتهم للتوسع وزراعة المزيد من المحاصيل لدعم أسرهم وتحقيق الأمن الغذائي لنا ولأجيال المستقبل.وفي نفس السياق، قال أحمد حلمي، أحد المستفيدين في قرية البغدادي، «إن الاستفادة من الطاقة الشمسية كان بالنسبة له حلم؛ لكنه تحقق؛ مضيفًا أنها توفر لهم إمدادات الكهرباء والمياه وتساعد على توفير الكثير من الوقت والجهد».جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شاركت في جلسة رفيعة المستوى، عقدها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (إيفاد)، بشأن أهمية التعاون متعدد الأطرافـ، في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا على القطاع الزراعي وعلى الأمن الغذائي، حيث أشارت إلى أن الأمن الغذائي لا تقتصر أهميته على المستوى الوطني، بل تتجاوزه لتشمل العالم بأسره، الأمر الذي يستلزم توظيف كل الإمكانيات وتعزيز التعاون لحماية الشعوب.وأضافت الوزيرة أن هذا هو الوقت المناسب لإطلاق استراتيجية متعددة المستويات تجمع بين الأطراف ذات الصلة، وتمكن البلدان المختلفة من تتبادل خبراتها، وتمكن المؤسسات متعددة الأطراف من تقديم المساعدات الفنية والرؤى حول كيفية المضي قدمًا في قطاعات مختلفة في هذا السياق.