«شعراوي»: نسعى لرفع كفاءة عمليات نقل وجمع المخلفات بالمحافظات

- وزير التنمية المحلية: تخصيص 196 مليون جنيه لمحافظة القاهرة للمرحلة الأولي من المنظومة.تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عددًا من مشروعات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة القاهرة، قبل افتتاحها رسميًا خلال شهر مارس القادم.بدأت الجولة التفقدية بزيارة للمحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بمنطقة المقطم بحي الخليفة، والتي تخدم المنطقة الجنوبية للقاهرة ومساحتها 5040 م٢ وبسعة تصميمية حوالى 2000 طن مخلفات يوميًا وبتكلفة حوالى 40 مليون جنيه، وهي المحطة التي سلمت الهيئة العربية للتصنيع معداتها للمحافظة، وشملت ٩سيارات رينو سعة 45 م٣، ولودر ومغسلة للسيارات،ومولد للكهرباء، وتقوم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتشغيلها.واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى شرح حول آليات تشغيل وعمل المحطة، وبرامج التدريب والتأهيل التى تم الانتهاء منها للسائقين على المعدات الجديدة والصيانة وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات، وعقب ذلك تفقدا المحطة الوسيطة بمنشأة ناصر والتي تخدم المنطقة الشمالية للمحافظة، وتبلغ مساحتها 1706م٢، وبسعة تصميمة حوالى 600 طن مخلفات يوميًا وبتكلفة حوالى 35 مليون جنيه، ومزودة بمعدات تتكون من (6 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر، و12 حاوية سعة 24 م3، ولودر، ومغسلة، ومولد كهرباء)، كما تابعا إجراءات وآليات عمل وتشغيل المحطة ومكوناتها، وبرامج التدريب والتأهيل التي تم الانتهاء منها للسائقين وكافة العاملين بالمحطة على المعدات الجديدة.وخلال الجولة أكد اللواء محمود شعراوي، أنه تم تخصيص مبلغ 196 مليون جنيه لمحافظة القاهرة لمشروعات المرحلة الأولي من المنظومة، وتم تنفيذ مشروعات بحوالي 172 مليون جنيه علي المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وشراء المعدات والالات الجديدة، مؤكدًا على سعى الوزارة لرفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات داخل محافظة القاهرة، وباقى محافظات الجمهورية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين، وشدد على أن الحكومة تسعى فى ظل متابعة من السيد رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية، للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.ووجه الوزير بضرورة تغطية السيارات المحملة بالقمامة، منعًا لوقوع المخلفات أثناء عمليات النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة، مشيرا إلى التعاون القائم بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، بما يسهم فى إحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالي الحضاري للشارع المصري، من جديد وتحقيق رضا المواطن عن المنظومة.كما وجه "شعراوي"، بتوفير عدد من قطع الأراضى المقترحة لبحث إنشاء محطات وسيطة جديدة عليها بالمنطقة الشرقية بالقاهرة،للمساعدة فى تقليل نفقات التشغيل بالمنظومة والاستفادة القصوى من كافة الموارد ورفع كفاءة عمليات الجمع.من جانبه أكد محافظ القاهرة، على أهمية الدعم الذى تقدمه وزارة التنمية المحلية للمحافظة لتحسين مستوى النظافة بكافة أحياءئها، وتزويدها باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة، ومساعدة المحافظة فى حل مشكلة القمامة وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة لتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة الهامة وإعادة الوجه الحضارى لشوارع المحافظة.وفي إطار اهتمام وزير التنمية المحلية، بشكاوى المواطنين والعمل علي سرعة حلها، تلقت الوزارة عددًا من الشكاوي من السكان المنطقة المجاورة لمصنع السلام للمعالجة بسبب انبعاث الروائح الكريهة للمخلفات، وتوجه الوزير ومحافظ القاهرة، لتفقد مصنع السلام للمعالجة (مشروع المعالجة والتخلص الآمن للمخلفات الصلبة) والذي يستقبل مخلفات المنطقة الشمالية والشرقية بالقاهرة وينتج سمادا عضويا ووقودا بديلا للطاقة وتبلغ مساحته حوالي 8 أفدنة وسعته التصميمية 4000 طن يوم )، كما تبلغ كمية المدخلات اليومية للمصنع 3600 طنيوم، وبدأ تشغيله في منتصف عام 2020 بموجب تعاقد بين محافظة القاهرة ممثلة فى هيئة النظافة وتجميل القاهرة، والشركة المصرية المتكاملة لتدوير المخلفات (ايكوم).وخلال الزيارة تلاحظ تكدس وتراكم للمخلفات بالمصنع دون معالجة لإنتاج السماد العضوي، كما تلاحظ نقل كميات كبيرة من المخلفات التى تصل من المصنع للمدفن الصحى بمدينة العبور على عكس المتفق عليه بتخفيض كمية المخلفات التى تذهب إلى المدافن الصحية، للمساعدة فى إطالة عمرها والمحافظة على الأراضي.ووجه الوزير بتشكيل لجنة من الوزارة ووزارة البيئة ومحافظة القاهرة، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، لبحث وتقييم أسلوب تشغيل المصنع ومراجعة الإلتزامات التى تعهدت بها الشركة، فيما يخص التعاقد الخاص بإعادة تأهيل وتشغيل مصنع السلام لتحسين العائد الاقتصادي والبيئى والاجتماعي من الاستثمارات الحكومية فى هذا المجال.و رافق الوزير والمحافظ في جولتهما كل من المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة وتجميل القاهرة، والدكتور أحمد سعيد، رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية.