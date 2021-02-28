فتح باب التقديم لمنحة «كاتب مدينة جراتس» بالنمسا
الأحد 28/فبراير/2021 - 03:00 م
إيمان عادلطباعة
أعلن المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، عن فتح باب التقديم للحصول على منحة "كاتب مدينة جراتس" للفترة من ١ سبتمبر ٢٠٢١ إلى ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.
تقوم مدينة "جراتس" بتقديم المنحة كل عام، وتشمل توفير شقة للسكن المجاني بمنطقة الشلوس بيرج خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى مخصص مالي يبلغ ١٣٠٠ يورو شهريا. والغرض من هذه المنحة تشجيع الكتاب الذين لديهم قدرة على الابتكار وعين ثاقبة لتقييم المواضيع الراهنة، والذين يتسم أسلوب كتابتهم بالجمال والمصداقية والاستقلال الفني.
والغرض من الإقامة بجراتس هو المساهمة في التبادل الثقافي والتفاعل مع المشهد الأدبي المحلي.
ترسل الطلبات علي بريد الكتروني. [email protected] في موعد أقصاه ٣١-٣-٢٠٢١.
تقوم مدينة "جراتس" بتقديم المنحة كل عام، وتشمل توفير شقة للسكن المجاني بمنطقة الشلوس بيرج خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى مخصص مالي يبلغ ١٣٠٠ يورو شهريا. والغرض من هذه المنحة تشجيع الكتاب الذين لديهم قدرة على الابتكار وعين ثاقبة لتقييم المواضيع الراهنة، والذين يتسم أسلوب كتابتهم بالجمال والمصداقية والاستقلال الفني.
والغرض من الإقامة بجراتس هو المساهمة في التبادل الثقافي والتفاعل مع المشهد الأدبي المحلي.
ترسل الطلبات علي بريد الكتروني. [email protected] في موعد أقصاه ٣١-٣-٢٠٢١.