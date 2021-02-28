«الثقافي النمساوي» يؤجل احتفالية بعد إصابة الموسيقيين بكورونا

أعلن المركز الثقافي النمساوي، في بيان له تأجيل الحفل الموسيقي الذي كان سينظمه يوم الإثنين 1 مارس بمشاركة فريق موسيقى نمساوية وفريق الدكان المصري، مشيرا أن السبب في تأجيل الاحتفالية إصابة الفريق بالكامل بفيروس كورونا المستجد.وأضاف المركز في بيانه "نأسف لإبلاغكم أنه نظرا لمرض أعضاء الفريق الموسيقي بالكامل فيروس كورونا المستجد، فسوف يتم تأجيل الحفل الموسيقي "الأونلاين" المقرر تقديمه في 1 مارس 2021"، وسوف نعلن عن الموعد الجديد في أسرع وقت ممكن، مع أطيب تمنياتنا للموسيقيين بالشفاء العاجل".يذكر أن فرقة الدكان فرقة تأسست في القاهرة، وتتكون من العازفين طارق الأزهري، وعمر مجدي، ونيرة أسامة، ومحمد ملواني.