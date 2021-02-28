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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإنتاج الحربي» تطلق حملة للتعريف بمنتجاتها المدنية وتاريخها

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:34 م
اعرف الأسرار مع أسرار
اعرف الأسرار مع أسرار
إيمان ماهر
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أطلقت وزارة الإنتاج الحربي حملة إعلامية جديدة تحت عنوان "اعرف الأسرار مع أسرار"، والتي تستعرض في كل فيديو مواصفات ومميزات منتج من المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي.

وتناول الفيديو الأول من الحملة التعريف بمميزات "السخانات" التي تنتجها إحدى شركات الإنتاج الحربي منذ أكثر من (50) عامًا، والتي تصنّع وفقًا لأحدث التكنولوجيات المتطورة وتم تطويرها مؤخرًا وطرحها في السوق تحت اسم "Long Life".

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن الحملة تم إطلاقها من منطلق إيمان الوزارة بأهمية توعية المواطنين بمنتجاتها المدنية المختلفة من (أجهزة منزلية، أدوات المطبخ والمائدة، صناعات مغذية، وغيرها)، فبخلاف مهمتها الأساسية في تلبية احتياجات القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر تقوم الوزارة بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة لإنتاج العديد من المنتجات المدنية عالية الجودة بأسعار منافسة، والتي يتم الاستعانة بها فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، مؤكدًا على أن دعم المنتج المحلي ينعكس بشكل أساسي على حجم وحركة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية دعمًا للناتج القومي المصري والصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن كل فيديوهات الحملة يقوم بإنتاجها المكتب الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي.

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