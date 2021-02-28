«الزراعة» تصدر نشرة التوصيات الفنية لمزارعي الموالح
الأحد 28/فبراير/2021 - 02:54 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر مارس.
و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم التزهير
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
6- لزيادة العقد خاصة فى البرتقال أبو سرة بعد حدوث التزهير الكامل، يمكن الرش بمركب برلكس بمعدل 1 قرص - 1.5 قرص (10-15 جزء في المليون)، على هيئة رزاز.
ثانيا: التسميد
1- تسميد أشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولى: 2 ك سلفات نشادر + (1 ك سلفات حديد + 2 ك سلفات زنك +12 ك سلفات ماغنسيوم+ 1 ك سلفات منجنيز)
الرية الثانية: 2 ك سماد مركب 19 -19-19 بتبادل مع 2 ك نترات كالسيوم (أسبوع وأسبوع)
الرية الثالثة: 2 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لترحامض فوسفوريك
2- الرش الورقي
يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما يأتي:
300 جم حديد + 300 جم زنك مخلبى + 300 جم منجنيز مخلبي + 150 جم سلفات نحاس +100 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس +250 جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص) 600 لتر ماء.
ثالثا: برنامج الري
ااستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر يوم شجرة).
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 42 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 28 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4 32 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 48 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 56 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 64 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 72 لترشجرة
رابعا: برنامج المكافحة
لجميع أصناف الموالح يبدأ ظهور دودة أزهار الموالح، يمكن مكافحتها باستخدام نومولت بمعدل 35 سم 100 لتر ماء
- مع ظهور النموات الحديثة تبدأ الإصابة بحشرة المن استخدم افوكس بمعدل 50 جم100 لتر ماء أو نيودرين بمعدل 75 جملتر ماء أو موسبلان بمعدل 25 جرام100 لتر ماء.
- الذبابة البيضاء استخدم نومولت بمعدل 35 سم 100 لتر ماء.
و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم التزهير
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
6- لزيادة العقد خاصة فى البرتقال أبو سرة بعد حدوث التزهير الكامل، يمكن الرش بمركب برلكس بمعدل 1 قرص - 1.5 قرص (10-15 جزء في المليون)، على هيئة رزاز.
ثانيا: التسميد
1- تسميد أشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولى: 2 ك سلفات نشادر + (1 ك سلفات حديد + 2 ك سلفات زنك +12 ك سلفات ماغنسيوم+ 1 ك سلفات منجنيز)
الرية الثانية: 2 ك سماد مركب 19 -19-19 بتبادل مع 2 ك نترات كالسيوم (أسبوع وأسبوع)
الرية الثالثة: 2 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لترحامض فوسفوريك
2- الرش الورقي
يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما يأتي:
300 جم حديد + 300 جم زنك مخلبى + 300 جم منجنيز مخلبي + 150 جم سلفات نحاس +100 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس +250 جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص) 600 لتر ماء.
ثالثا: برنامج الري
ااستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر يوم شجرة).
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 42 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 28 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4 32 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 48 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 56 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 64 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 72 لترشجرة
رابعا: برنامج المكافحة
لجميع أصناف الموالح يبدأ ظهور دودة أزهار الموالح، يمكن مكافحتها باستخدام نومولت بمعدل 35 سم 100 لتر ماء
- مع ظهور النموات الحديثة تبدأ الإصابة بحشرة المن استخدم افوكس بمعدل 50 جم100 لتر ماء أو نيودرين بمعدل 75 جملتر ماء أو موسبلان بمعدل 25 جرام100 لتر ماء.
- الذبابة البيضاء استخدم نومولت بمعدل 35 سم 100 لتر ماء.