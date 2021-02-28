«الزراعة» تصدر نشرة التوصيات الفنية لمزارعي الموالح

أولا: أهم العمليات



ثانيا: التسميد



2- الرش الورقي



ثالثا: برنامج الري



رابعا: برنامج المكافحة



أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر مارس.و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم التزهير2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري6- لزيادة العقد خاصة فى البرتقال أبو سرة بعد حدوث التزهير الكامل، يمكن الرش بمركب برلكس بمعدل 1 قرص - 1.5 قرص (10-15 جزء في المليون)، على هيئة رزاز.1- تسميد أشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدانالرية الأولى: 2 ك سلفات نشادر + (1 ك سلفات حديد + 2 ك سلفات زنك +12 ك سلفات ماغنسيوم+ 1 ك سلفات منجنيز)الرية الثانية: 2 ك سماد مركب 19 -19-19 بتبادل مع 2 ك نترات كالسيوم (أسبوع وأسبوع)الرية الثالثة: 2 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لترحامض فوسفوريكيتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما يأتي:300 جم حديد + 300 جم زنك مخلبى + 300 جم منجنيز مخلبي + 150 جم سلفات نحاس +100 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس +250 جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص) 600 لتر ماء.ااستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر يوم شجرة).عمر الشجرة بالسنوات 1-2 42 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 2-3 28 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 3-4 32 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 5-6 48 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 7-8 56 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 8-10 64 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 72 لترشجرةلجميع أصناف الموالح يبدأ ظهور دودة أزهار الموالح، يمكن مكافحتها باستخدام نومولت بمعدل 35 سم 100 لتر ماء- مع ظهور النموات الحديثة تبدأ الإصابة بحشرة المن استخدم افوكس بمعدل 50 جم100 لتر ماء أو نيودرين بمعدل 75 جملتر ماء أو موسبلان بمعدل 25 جرام100 لتر ماء.- الذبابة البيضاء استخدم نومولت بمعدل 35 سم 100 لتر ماء.