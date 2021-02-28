رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة التوصيات الفنية لمزارعي الموالح

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:54 م
زراعة الموالح
زراعة الموالح
عبدالناصرمحمد
طباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر مارس.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات
1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم التزهير
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
6- لزيادة العقد خاصة فى البرتقال أبو سرة بعد حدوث التزهير الكامل، يمكن الرش بمركب برلكس بمعدل 1 قرص - 1.5 قرص (10-15 جزء في المليون)، على هيئة رزاز.

ثانيا: التسميد
1- تسميد أشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولى: 2 ك سلفات نشادر + (1 ك سلفات حديد + 2 ك سلفات زنك +12 ك سلفات ماغنسيوم+ 1 ك سلفات منجنيز)
الرية الثانية: 2 ك سماد مركب 19 -19-19 بتبادل مع 2 ك نترات كالسيوم (أسبوع وأسبوع)
الرية الثالثة: 2 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لترحامض فوسفوريك

2- الرش الورقي

يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما يأتي:

300 جم حديد + 300 جم زنك مخلبى + 300 جم منجنيز مخلبي + 150 جم سلفات نحاس +100 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس +250 جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص) 600 لتر ماء.

ثالثا: برنامج الري

ااستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر يوم شجرة).

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 42 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 28 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4 32 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 48 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 56 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 64 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 72 لترشجرة

رابعا: برنامج المكافحة

لجميع أصناف الموالح يبدأ ظهور دودة أزهار الموالح، يمكن مكافحتها باستخدام نومولت بمعدل 35 سم 100 لتر ماء

- مع ظهور النموات الحديثة تبدأ الإصابة بحشرة المن استخدم افوكس بمعدل 50 جم100 لتر ماء أو نيودرين بمعدل 75 جملتر ماء أو موسبلان بمعدل 25 جرام100 لتر ماء.

- الذبابة البيضاء استخدم نومولت بمعدل 35 سم 100 لتر ماء.

موضوعات متعلقة

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

وزير التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

الصور

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

image description

10825 طالبا أدوا امتحاني اللغة العربية والتفاضل بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل طلابها لاستئناف الدراسة بإجراءات احترازية مشددة

image description

محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

وزير التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

برعاية السيدة انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: 75% من الألمان يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم لمنحة «كاتب مدينة جراتس» بالنمسا

تحت رعاية السيدة انتصار السيسى.. تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير

«كيان» تتعاقد مع يوسف زيدان لإصدار كتبه

«الكتابة فى زمن الوباء» محاضرة لوجدى الكومى عبر «زووم»