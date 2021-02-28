الجيش العراقي يعتقل 9 من «داعش» خلال عمليات أمنية بـ4 محافظات

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 9 من عناصر «داعش» في عمليات أمنية نفذت بأربع محافظات.وقال رسول، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وخلال العمليات النوعية والمهنية التي نفذها الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب والتي شملت مناطق مختلفة، تمكنت تشكيلات الجهاز، وبمتابعة ميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، من إلقاء القبض على أحد بقايا عصابات داعـش في محافظة البصرة، والذي شارك في عمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية".وأضاف أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من القبض على ثلاثة إرهابيين يتخفون في الأحياء السكنية المدنية في كركوك، مشيرا إلى إلقاء القبض على مطلوبين اثنين من عناصر عصابات داعـش الإرهابية في محافظة الأنبار.ولفت رسول إلى أن أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب اختتموا سلسلة عملياتهم، التي نُفذت فجر الأحد، بالقبض على ثلاثة إرهابيين في "كنعوص" جنوبي مدينة الموصل، ليصل عدد عناصر عصابات داعـش الذين تم القبض عليهم من قبل جهاز مُكافحة الإرهاب إلى 9 عناصر.