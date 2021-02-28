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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«جوجل» تُطلق تحدي الابتكار في مصر والشرق الأوسط للسنة الثانية

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:28 م
جوجل
جوجل
طارق عتمان
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أطلقت شركة «جوجل» العالمية تحدي الابتكار من مبادرة «أخبار Google» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا للسنة الثانية على التوالي.

وتدعو «جوجل» إلى تقديم مشاريع تزيد تفاعل القارئ وتطبق نماذج عمل جديدة لبناء مستقبل أقوى للصحافة، يأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم قطاع الأخبار والصحافة في العالم.

اختارت «جوجل» في السنة الماضية 21 مشروعًا من 13 دولة هي الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان والمغرب والعراق وتركيا وإسرائيل وساحل العاج وكينيا وأفريقيا الجنوبية ورواندا ونيجيريا وغانا، في الإمارات العربية المتحدة، قدمت صحيفة The National مشروعًا لتحويل الأخبار النصية عالية الجودة إلى أخبار صوتية في الوقت الفعلي باللغتين الإنجليزية والعربية وفي لبنان طورت صحيفة L'Orient le Jour مشروع ولاء جديد ومنصة تفاعلية لتقديم امتيازات مخصصة للمشتركين أما في الأردن فقد طوّر موقع البودكاست الناشئ "صوت" منصة استضافة جديدة لبودكاست الأخبار العربية.

وباب التقديم والاشتراك مفتوح من اليوم وحتى 12 أبريل وتعتبر مؤسسات النشر والمواقع الإخبارية على الإنترنت ومؤسسات الأخبار الناشئة والمؤسسات المحلية في القطاع الإخباري كلها مؤهلة للتقديم.

وسوف يتم تقييم المشاريع على أساس خمسة معايير هي: التأثير على البيئة الإخبارية، والابتكار، والتنوع، والجدوى، وتكون المشاريع المختارة مؤهلة للحصول على ما يصل إلى $150،000 شرط ألا تتخطى القيمة نسبة 70% من إجمالي تكلفة المشروع، لن يتم تمويل المشاريع التحريرية البحت وإنما سيتم التركيز على المشاريع التي تهدف إلى زيادة تفاعل القارئ والتي تحاول توظيف نماذج عمل جديدة.

وتم تصميم تحدي الابتكار من مبادرة أخبار Google لتحفيز الابتكار في الأخبار والصحافة في جميع أنحاء العالم، وتطوير نماذج الأعمال الجديدة، وتم اخبار الناشرين من مناطق مختلفة من العالم عن قضاياهم الخاصة والحاجة إلى مناهج متنوعة، وتم وضع موضوع إشراك القراء ونماذج الأعمال الجديدة مع وضع الاحتياجات المحلية للمنطقة في الاعتبار.

كيفية تقديم المشاريع

يجب تقديم الطلبات باللغة الإنجليزية فقط على موقع الرسمي وذلك لغاية يوم الإثنين 12 أبريل، وسوف يعقد لقاءً مفتوحًا على الإنترنت بتاريخ 3 مارس، حيث ستعرض المبادرة ويتم الإجابة على الأسئلة مباشرة.

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