استقرار السيستم بامتحانات الصف الثاني الثانوي بالفيوم (فيديو)

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية، والرياضيات، وشهدت منصة الامتحانات الإلكترونية حالة من الانتظام والاستقرار الملحوظ، ونجح عدد كبير من الطلاب من أداء الامتحان.وشهدت مدارس المحافظة استقرارا في أداء امتحانات الصف الأول الثانوي لمادة اللغة الأجنبية الثانية وفق النظام الإلكتروني.وتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بغرفة العمليات المركزية لامتحانات المرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.وأشاد المحافظ بقرار الوزارة تقسيم الطلاب بالامتحانات، لتخفيف العبء على شبكة الانترنت وتلافي أي مشكلات فنية تؤثر على تأدية الطلاب للامتحانات.