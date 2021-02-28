استقرار السيستم بامتحانات الصف الثاني الثانوي بالفيوم (فيديو)
الأحد 28/فبراير/2021 - 06:45 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية، والرياضيات، وشهدت منصة الامتحانات الإلكترونية حالة من الانتظام والاستقرار الملحوظ، ونجح عدد كبير من الطلاب من أداء الامتحان.
وشهدت مدارس المحافظة استقرارا في أداء امتحانات الصف الأول الثانوي لمادة اللغة الأجنبية الثانية وفق النظام الإلكتروني.
وتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بغرفة العمليات المركزية لامتحانات المرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.
وأشاد المحافظ بقرار الوزارة تقسيم الطلاب بالامتحانات، لتخفيف العبء على شبكة الانترنت وتلافي أي مشكلات فنية تؤثر على تأدية الطلاب للامتحانات.
وشهدت مدارس المحافظة استقرارا في أداء امتحانات الصف الأول الثانوي لمادة اللغة الأجنبية الثانية وفق النظام الإلكتروني.
وتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بغرفة العمليات المركزية لامتحانات المرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.
وأشاد المحافظ بقرار الوزارة تقسيم الطلاب بالامتحانات، لتخفيف العبء على شبكة الانترنت وتلافي أي مشكلات فنية تؤثر على تأدية الطلاب للامتحانات.