إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالمنيا

قال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تمت الإزالة الفورية لـ 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 11 قيراط و18 سهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تمت إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة وحرم الطريق بمساحة 571 مترا، وكذلك إيقاف 3 حالات أعمال بناء مخالف في المهد بمساحة 190 مترا مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خلال شهر فبراير 2021.وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة والازالة الفورية لأى شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حفاظا على الرقعة الزراعية والتي تمثل عصب الإنتاج للدولة المصرية وتوفر حاجة المواطنين من المنتجات الزراعية، وأن أي سماح بالتعدي عليها يمثل تعديا على مقدرات الوطن وكذلك حق الشعب المتمثل في أملاك الدولة، مؤكدا على استمرار المتابعات بقرى واحياء مدينة المنيا، والإيقاف الفوري لأى شكل من أشكال التعدي والضرب بيد من حديد على يد من تسول له نفسه بمخالفة القانون.