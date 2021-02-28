إصابة شخصين في تصادم سيارة ملاكي مع تاكسي بالغردقة

أصيب شخصان، اليوم الأحد، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى تاكسي بميدان جهينة غرب الغردقة، وتم نقل المصابين بمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وكانت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وتاكسي بميدان جهينة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف من مرفق الإسعاف الرئيسي وتبين إصابة شخصين في الحادث.ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الاثنين بمستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.