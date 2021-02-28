إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية فى تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، أن وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط، وبحري الساحل، وبحري الشمال تمكنت من إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية عبر السواحل التونسية.وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أنه تم ضبط 134 شخصا حاولوا اجتياز الحدود خلسة، من بينهم 107 أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.