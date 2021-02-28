انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في قنا (صور)

انطلقت صباح اليوم أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفالفي جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا.وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، إن الفرق الطبية بدأت منذ صباح اليوم في إعطاء التطعيم الخاص للأطفال ضد مرض شلل الأطفال، في الحملة المستمرة حتى الأربعاء 3 مارس.وأضاف، أن اليوم الأول من الحملة شهد توافد المواطنين بمختلف فئاتهم في مدن ومراكز المحافظة المختلفة بأطفالهم لتلقي التطعيم اللازم المحدد من قبل وزارة الصحة والسكان، لافتا إلى أن إدارات الصحة والسكان بمدن ومراكز المحافظة التسع تسعى لتقديم الخدمة للأطفال وتطعيهم ضد شلل الأطفال.