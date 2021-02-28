بريطانيا تعتمد لقاح «جونسون» خلال أسابيع

كشفت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية أن قرار بريطانيا باعتماد لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة المضاد لفيروس كورونا على بعد أسابيع فقط، حيث من المقرر أن يبدأ المنظمون الصحيون البريطانيون عملية الموافقة هذا الأسبوع.وذكرت الصحيفة في تقرير حصري نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أنه من المتوقع أن يبدأ وزراء بريطانيا مناقشة حصول لقاح جونسون آند جونسون على موافقة الهيئات التنظيمية خلال الأيام المقبلة.وأشارت إلى أن المملكة المتحدة طلبت من الشركة توفير 30 مليون جرعة فيما طلبت الولايات المتحدة، التي أجازت بالفعل استخدام اللقاح في حالات الطوارئ، 100 مليون جرعة وطلبت كندا 38 مليون.ولم ترد هيئة الرقابة الحكومية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا على طلبات التعليق حتى الآن.وأفادت الصحيفة البريطانية بأن هذا التطور جاء في الوقت الذي تواترت فيه تقارير تفيد بأن جرعة واحدة فقط من لقاح فايزر او لقاح أكسفورد وأسترازينيكا قللت من خطر دخول المستشفى بنسبة تزيد عن 90 %.ونقلت عن مصادر صحية في بريطانيا، قولها إن هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية لم تنظر في مسألة الموافقة الرسمية على استخدام اللقاح الذي طوره قسم اللقاحات في شركة جونسون آند جونسون، وهي عملية تستغرق عادة أقل من أسبوعين.وقال مصدر حكومي رفيع في بريطانية إنه من المرجح للغاية أن تبدأ هيئة الرقابة الحكومية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية هذا الأسبوع العملية الرسمية للموافقة على اللقاح، فيما رفضت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية التعليق على هذه التصريحات.وقال مصدر في الهيئة الصحية: "نعمل على استكمال عملية المراجعة المتجددة ونتطلع إلى تلقي مزيد من البيانات من الشركة في أسرع وقت ممكن".وأكدت شركة جونسون آند جونسون فعالية جرعة واحدة من لقاحها وإمكانية تخزينه لفترة طويلة في درجات حرارة الثلاجة، مما "يوفر مزايا لوجستية وعملية".