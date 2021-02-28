وفاة طبيب بكورونا.. و«صحة قنا» تنعى أسرته

توفى صباح اليوم الأحد، الدكتور كمال لبيب كندس، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، بمستشفى فرشوط المركزي، ابن مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وذلك على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.فيما قد نعت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، بقيادة الدكتور راجي تواضروس مدير المديرية، عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشؤون الصحية، بمواقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك - وفاة الطبيب العزاء لأسرة الطبيب.وفي سياق متصل، تستعد أسرة الطبيب الراحل، لتشييع جثمانه لمقابر العائلته في مثواه الأخير، عصر اليوم الأحد، بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.