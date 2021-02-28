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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع نقل بائعي سوق الهانوفيل لمكان بديل

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:17 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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باشر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، بدء عملية نقل بائعي سوق الهانوفيل بنطاق حي العجمي إلى مكان بديل، وإزالة كافة تعديات الباعة الجائلين المتواجدة علي شارع الهانوفيل الرئيسي، يأتي ذلك استجابة لشكاوي المواطنين علي مدار الفترة الماضية، وفي إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي العاجل للمحافظة، للقضاء على الأسواق العشوائية بالإسكندرية وإزالتها بعد توفير أماكن البديل لها.

وقال محافظ الإسكندرية، "قمنا بنقل سوق الباعة الجائلين من شارع الهانوفيل الرئيسي الذي كان يمثل مشكلة تؤرق المواطنين بالحي، إلي شارع جانبي آخر كحل جزئي حتي يتم عمل باكيات كاملة بشكل حضاري وشرعي للباعة الجائلين، وذلك لمنع وقوف الباعة الجائلين نهائيًا في شارع الهانوفيل الرئيسي".

وأشار المحافظ إلى أنه إلى أنه تم إعطاء جميع الأماكن مجانًا للباعة الجائلين، وعددهم 114 بائعا، مع التأكيد عليهم بعدم تواجد إشغال للطريق، ووشدد على رئيس حي العجمي بالمتابعة اليومية وتواجد جميع الإدارات المعنية بالحي بشارع الهانوفيل، لمنع تواجد أي بائع بالشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي موظف متقاعس عن أداء عمله.

وأكد " الشريف" أنه انتهى عصر التجاوزات، ولن يسمح لأي متعد بالاستيلاء على حق المواطنين وأرض الدولة، جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والسيد موسى، رئيس حى العجمى.

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