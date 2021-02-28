رئيس مدينة سيوة: الإسراع في تنفيذ الجسر وتنظيف منطقة الانهيار

قال العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، في بيان إعلامي له، اليوم الأحد، إنه تمت الاستجابة الفورية لشكوى أهالي منطقة السلام، والتي تضمنت قلة تدفق مياه الصرف الزراعي من الجهتين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بالمصارف، وتضرر منازل ومزارع المواطنين المحيطة بتلك المنطقة.وأوضح أنه تم التنسيق مع مسؤولي إدارة الصرف الزراعي بسيوة للإسراع في تنفيذ الجسر في القريب العاجل، وتم تنظيف منطقة الانهيار وعودة سيولة المياه لطبيعتها.