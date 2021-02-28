غانا تعتزم استخدام التكنولوجيا لنشر لقاحات كورونا

تعتزم الحكومة الغانية استخدام التكنولوجيا لنشر لقاحات فيروس كورونا، والتي وصلت حديثًا إلى البلاد، لتصبح أول دولة تتسلم اللقاحات من مبادرة "كوفاكس" بالعالم.وقال الدكتور أنتوني نسيا أساري، المستشار الرئاسي للصحة في غانا، في تصريح اليوم الأحد، إن ذلك سيشمل تطبيقًا يسمح للأشخاص بالتحقق من أهليتهم لبرنامج التطعيم والوصول إلى المراكز المتاحة بطريقة منظمة، موضحًا أن تفاصيل جميع الأشخاص الذين سيتم تطعيمهم سيتم تسجيلها في قاعدة البيانات الإلكترونية للخدمات الصحية في غانا.وأضاف أنه لم يتم تحديد موعد بدء تلك التقنية، إلا أنهم يمضون قدمًا في الاستعدادات الخاصة بها، حيث يعمل فريق مختص لاختيار التطبيق المناسب.وفي بداية الجائحة، أطلقت حكومة غانا تطبيقًا لتعقب حالات الإصابة بالفيروس للمساعدة الحد من انتشار المرض، إلا أنه لم يؤد الغرض المقصود منه.يشار إلى أن غانا تلقت منذ أيام 600 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، وهي الدفعة الأولى من مبادرة "كوفاكس" لتوزيع اللقاح.