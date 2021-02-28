«الغنوشي»: أريد العمل مع رئيس الجمهورية والحكومة

زعم راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان في تونس، اليوم الأحد، حرصه على العمل مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، رغم خلافاتهما.فيما دعا الغنوشي، وفق لإذاعة موزاييك، إياهما إلى الحوار والتوافق.وقال الغنوشي، أمس السبت، في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس خلال المسيرة التي دعا إليها حزبه، "نريد أن يبقى رئيس الجمهورية قيس سعيد في قرطاج وأن يقوم بدوره، وكذلك نريد أن يبقى رئيس الحكومة هشام المشيشي في القصبة والبرلمان كذلك".وحذر من مغبات كون "تونس تعيش اليوم على وقع حرب كلامية"، على حد تعبيره، في إشارة إلى الخصومة السياسية الخطيرة المستمرة منذ أسابيع بين سعيد المشيشي في ظروف شديد الصعوبة داخليا وإقليميا.