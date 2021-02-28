رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الغنوشي»: أريد العمل مع رئيس الجمهورية والحكومة

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:10 م
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
منار أحمد
طباعة
زعم راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان في تونس، اليوم الأحد، حرصه على العمل مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، رغم خلافاتهما.

فيما دعا الغنوشي، وفق لإذاعة موزاييك، إياهما إلى الحوار والتوافق.

وقال الغنوشي، أمس السبت، في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس خلال المسيرة التي دعا إليها حزبه، "نريد أن يبقى رئيس الجمهورية قيس سعيد في قرطاج وأن يقوم بدوره، وكذلك نريد أن يبقى رئيس الحكومة هشام المشيشي في القصبة والبرلمان كذلك".

وحذر من مغبات كون "تونس تعيش اليوم على وقع حرب كلامية"، على حد تعبيره، في إشارة إلى الخصومة السياسية الخطيرة المستمرة منذ أسابيع بين سعيد المشيشي في ظروف شديد الصعوبة داخليا وإقليميا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

«تشريعية البرلمان» تناقش تعديلات «مستقبل وطن» على قانون الشهر العقارى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

image description

انتظام لجان الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

image description

10825 طالبا أدوا امتحاني اللغة العربية والتفاضل بدمياط

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

تردد القنوات التعليمية الجديدة على النايل سات 2021

الحكومة الألمانية تخطط لدراسة عن العنف فى نطاق العلاقات الزوجية

استطلاع: 75% من الألمان يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

الثقافى الفرنسى يحتفل باليوم العالمى لحقوق المرأة أونلاين

فتح باب التقديم لمنحة «كاتب مدينة جراتس» بالنمسا

تحت رعاية السيدة انتصار السيسى.. تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير

«كيان» تتعاقد مع يوسف زيدان لإصدار كتبه