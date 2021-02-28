انطلاق القافلة الشاملة لجامعة عين شمس بحي الأسمرات

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية التجارة جامعة عين شمس، بالتعاون مع كليتي الطب والتمريض ومركز تعليم الكبار (القافلة التنموية الشاملة بحي الأسمرات)، تحت الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.وضمت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة 10 عيادات طبية شملت تخصصات أمراض «صدرية، جلدية، جراحة، باطنة، رمد، أنف وأذن، أمراض النساء، والتوليد، أطفال، عيادة للقلب، وعيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر إلى جانب صيدلية القافلة التي قامت بصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى كورسات تنمية بشرية للسيدات، حول فيروس كورونا وطرق الإنتشار والعدوي وكيفية الوقاية.وفي محور محو الأمية بالقافلة، تم عقد امتحان تحديد مستوي لعدد ١٩٤ فرد وسيتم فتح فصول لمحو الأمية لهم عن طريق التعاقد الحر مع طلاب جامعة عين شمس، كما تم عمل استكتاب لعدد ٢٩ فردًا.وفي المحور الطبي تم استقبال ٢٧ حالة بعيادة القلب، ٤٦ بعيادة الأمراض الصدرية، ٣٧ بعيادة الجراحة العامة، ٨١ بعيادة الرمد، ٣٢ بعيادة النساء والتوليد، ٧٠ بعيادة الأنف والأذن، ١٢٠ بعيادة الأطفال، ٤٢ بعيادة الباطنة، ٦٣ بعيادة الجلدية بإجمالي ٥١٨ فرد، كما تم تحويل ٥٨ حالة الي مستشفيات جامعة عين شمس ضمت ٢٠ حالة جراحة، ٣٦ رمد، حالة باطنة.