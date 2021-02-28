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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الصومالي يبحث مع ممثلي المجتمع الدولي اتفاقية الانتخابات

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:08 م
محمد حسين روبلي
محمد حسين روبلي
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بحث رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، اليوم الأحد، خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ممثلي المجتمع الدولي سبل تعزيز المحادثات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء حول اتفاقية الإنتخابات، وتوصيات اللجنة الفنية.

وأشاد المؤتمر حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية بالاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الحكومة الفيدرالية واتحاد المرشحين في الـ25 من فبراير الجاري بالعاصمة مقديشو.

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