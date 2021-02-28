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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض فيلم «أعز الولد» على «شاهد» حصريا في مارس المقبل

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:07 م
فيلم أعز الولد
فيلم أعز الولد
دعاء عبد المقصود
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حصلت منصة شاهد الرقمية على حقوق عرض الفيلم السينمائي الجديد "أعز الولد"، لتقوم بعرضه خلال شهر مارس عبر المنصة بعد أن قامت بشراء حقوق عرضه للمرة الأولى بشكل حصري.

وكشف مصدر لـ "الدستور" أن منتج العمل اضطر الي بيعه الي منصة شاهد، وذلك بعد تعذر طرحه في دور السينما اكثر من مرة حيث ظل حبيس الإدراج لفترة طويلة منذ انتهاء تصويره.

و تدور أحداث فيلم "أعز الولد"، حول عصابة مجهولة الهوية يترأسها الفنان سامي مغاوري، ضمن أحداث العمل، والتي قامت بخطف أحفاد بطلات العمل الثلاثة، وتحفظوا بهم داخل المصنع بغرض طلب فدية من الجدات اللواتي تواجهن العديد من المشكلات مع أحفادهن،الذين يتعلقون بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، وشيرين، وأنعام سالوسة، ويشهد ظهور بعض النجوم كضيوف شرف ومنهم منى زكي، وعمرو يوسف، وكنده علوش، والراحلة رجاء الجداوي وغيرهم، وهو من إخراج سارة نوح.

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