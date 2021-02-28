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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البطريرك المارونى: الحياد يجنب لبنان النزاعات ويحصن سيادته

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:15 م
بشاره بطرس
بشاره بطرس
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أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن دعوته باعتماد لبنان مبدأ الحياد، تجنب البلاد الأحلاف والنزاعات والحروب الإقليمية والدولية، وتمكنها من تحصين سيادتها الداخلية والخارجية بقواها العسكرية الذاتية، على نحو يستعيد معه لبنان انفتاحه على بلدان الشرق والغرب.

وقال بطريرك الموارنة، في كلمة له خلال قداس عظة الأحد، إن اللبنانيين احتشدوا أمس أمام الصرح البطريركي، دعما للمطالبة بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية من الأمم المتحدة، بسبب عجز القوى السياسية اللبنانية عن اللقاء والتفاهم والحوار لمعالجة حالة الشلل في المؤسسات الدستورية وخزينتها واقتصادها وماليتها.

وأضاف: "الدولة تفككت أوصالها ووقع الشعب اللبناني الضحية جوعا وفقرا وبطالة وقهرا وحرمانا، فكان لا بد للمجتمع اللبناني أن يشخص هو بنفسه أسباب هذا الانهيار وطرق معالجته بالاستناد إلى 3 ثوابت هي وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور وميثاق العيش المشترك استعدادا لهذا المؤتمر".

وكان البطريرك الماروني قد أطلق، أمس، سلسلة من المواقف الداعية إلى اعتماد لبنان مبدأ الحياد في الصراعات الإقليمية وعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية من الأمم المتحدة، وذلك في رسالة غير مباشرة إلى "حزب الله" بضرورة التوقف عن الانخراط في النزاعات العسكرية الإقليمية في الشرق الأوسط كونها تنعكس سلبًا على لبنان ككل.

وأوضح بطريرك الموارنة في كلمته أن دعوة المؤتمر الدولي تستهدف إنقاذ لبنان المعرض لأخطار محدقة جراء تعدد أزماته الاقتصادية والمعيشية، وفي ضوء حالة الجمود السياسي وعدم الاتفاق بين القوى السياسية على تشكيل حكومة منذ قرابة 7 أشهر، مشيرا إلى أن لبنان يتجه نحو "الفوضى والانهيار" ما لم يحظ برعاية من أصدقائه من المجتمعين العربي والدولي.

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