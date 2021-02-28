بالكمامات وكبائن التعقيم.. انتظام ثاني أيام الامتحانات بجامعة القاهرة

انتظمت حركة ثاني أيام الامتحانات في الفصل الدراسي الأول بالجامعات لعام 2020- 2021، وسط إجراءات احترازية مشددة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ورصدت "الدستور" ثاني أيام الامتحانات بجامعة القاهرة وآراء الطلاب، والتي جاءت على النحو التالي:اتخذت الجامعة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا، فألزمت الطلاب دخول الجامعة بالكمامات الطبية، كما وضعت كبائن تعقيم على بوابات الدخول بالإضافة لتهوية قاعات الامتحانات والحرص على تباعد الطلاب وتقليل كثافتهم.وتوافد الطلاب منذ صباح اليوم لتأدية الامتحان وحرصوا على ارتداء الكمامات والتي لا تسمح الجامعة الدخول بدونها، علاوة على ضرورة المرور على كبائن التعقيم، وشددت على ضرورة ارتداء الكمامات أيضا داخل الحرم الجامعي وبقاعات الامتحانات، وأيضا وجود تباعد اجتماعي بين الطلاب.