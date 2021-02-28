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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

4 جهات تبحث الفرص الاستثمارية فى محافظة الغربية

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:37 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
دعاء أبو العزم
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عقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اجتماعًا مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، وممثلي مركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاستثمار، لبحث دراسة واختيار الفرص الاستثمارية في محافظة الغربية.

وناقش الاجتماع الاتفاق على تحديد المتاح من الأراضي الصناعية وأسعارها وكذلك الأنشطة المتوقعة، ودراسة نظام إتاحة هذه الأراضي، والاتفاق على البدء بحصر الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة بمركز زفتي، حيث إنه المركز الوحيد الموجود ضمن المرحلة الأولي من مبادرة "حياة كريمة".

كما استعرض الاجتماع بعض المشاكل التي تواجه الوحدات الصناعية بالمحلة الكبرى من قبل نائب محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا، والتي لم تكن متوافقة مع متطلبات المستثمرين بالمحلة الكبرى من حيث المساحة. وبحث الاجتماع أنشطة الصناعات الصغيرة الموجودة بالغربية والبالغ عدد القري المتميزة بمنتج واحد بها 23 قرية.

هذا وأشاد النائب محمد كمال بالدور الحيوي لمركز تحديث الصناعة في هذه المبادرة وضرورة استثمار خبرات المركز لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة. وتمت زيارة أحد المولات التجارية بمدينة طنطا والمملوكة للمحافظة لوضعها علي الخريطة الاستثمارية بالمحافظة.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على قيام مركز تحديث الصناعة بإرسال قوائم الواردات من المنتجات إلى ممثلين الهيئة العامة للاستثمار، وذلك للمساعدة في تحديد الفرص الاستثمارية ولعمل دراسات الجدوى اللازمة بعد إصدار خطاب موجه للمركز.

كما تم الاتفاق على قيام المحافظة بحصر وإرسال مساحات ومواقع الأراضي المملوكة للمحافظة إلى السادة ممثلي الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك قيام الهيئة العامة للاستثمار بعمل دراسات الجدوى للفرص الاستثمارية بالغربية، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقًا للأولويات وبناء على رأى اللجنة.

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