الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 5 فلسطينيين من الضفة الغربية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين من القدس المحتلة، وفلسطينيا واحدا من جنوب بيت لحم.وفي سياق آخر، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية تعنك، وأطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع على عمال في قرية رمانة غرب المدينة، لمنعهم من التوجه للعمل داخل أراضي 48 غرب جنين، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.