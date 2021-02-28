انهيار منزل دون وقوع ضحايا فى قنا

انهار منزل بقرية "زليتم" التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الأحد، دون وقوع ضحايا أو خسائر في الأرواح، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، عقب حادث الانهيار.وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا بانهيار منزل مكون من طابقين بقرية زليتم التابعة للوحدة المحلية لقرية الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.فيما دفع مرفق إسعاف قنا بسيارتين لنقل أي مصابين أو ضحايا جراء الانهيار، فيما انتقل طلعت عبدالشافي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعبير عبد الرحمن، رئيس القرية، وتم التواصل مع إدارة الشئون الاجتماعية لحصر الخسائر المادية، وإزالة الأنقاض.