حلقة مُترجمة من «المجمع المقدس» عن عمل الميرون لخدمة المهجر

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "المجمع المقدس".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن قواعد جلسات مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف بالمجمع المقدس، وذلك تحت عنوان: The Roles of the Standing Committee of the Holy Synod".وجاءت الحلقة الأحدث مُترجمة لخدمة أقباط المهجر.تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، حتى الثالثة عصرًا كحد أدني.