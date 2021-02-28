ارتفاع أرباح «مدينة نصر للإسكان» خلال 2020

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، خلال 2020، ارتفع أرباحها بنسبة 2 بالمائة على أساس سنوي.وذكرت الشركة في بيان لبورصة، اليوم الأحد، أنها حققت أرباحًا بلغت مليار جنيه في العام الماضي، مقابل 980.89 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.وارتفعت إيرادات الشركة في العام الماضي 3.09 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بقيمة 2.2 مليار جنيه في 2019.وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضي إلى 1.02 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 934.88 مليون جنيه في 2019.وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 أرباحًا بعد الضريبة بلغت 628.99 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 630.98 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.76 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.44 مليار جنيه جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.وبالنسبة للقوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة إلى 635.66 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بنحو 613.28 مليون جنيه.