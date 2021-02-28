رومانيا تنفى مشاركة بلغاريا فى مناورات الناتو بمياه البحر الأسود

نفى رئيس أركان القوات البحرية في رومانيا ميخاي بانايت مشاركة بلغاريا في مناورات "بوسيدون 21"، التي ينظمها الناتو في مياه البحر الأسود؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بين عناصر طواقم السفن الحربية البلغارية.وقال بانايت، وفقا لوسائل إعلام روسية، اليوم الأحد: "إن الشريك البلغاري يعاني هذه المرة، من مشكلة مع جائحة كوفيد -19، ولهذا السبب رفض المشاركة في هذه المناورة البحرية متعددة الجنسيات"، موضحا أن المناورات بدأت في ميناء كونستانتا على البحر الأسود، وتشارك فيها سفن حربية من رومانيا والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا واليونان وإسبانيا، كما ستقدم دول الناتو الأخرى المشاركة، سفنا حربية ومروحيات ومقاتلات من مختلف الأنواع والطرازات؛ للمشاركة في الفعالية.