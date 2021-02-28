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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الكتابة فى زمن الوباء» محاضرة لوجدى الكومى عبر «زووم»

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:40 م
وجدي الكومي
وجدي الكومي
إيمان عادل
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ينظم مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بفيينا محاضرة أونلاين مع الكاتب المصري وجدي الكومي حول الكتابة في زمن الوباء، وذلك يوم الأربعاء 3 مارس في تمام السادسة مساء عبر تطبيق "زووم".

وجدي الكومي روائي وقاص، يعمل صحفيا حُرا منذ العام 2019. إنتاجه الأدبي متنوع بين الرواية والمجموعات القصصية، حيث صدرت له خمسة أعمال روائية: شديد البرودة ليلا..2008، الموت يشربها سادة..2010. خنادق العذراوات..2013.. إيقاع..2015. النسوة اللاتي..2020. ومجموعتان قصصيتان: سبع محاولات للقفز فوق السور...2013 وشوارع السماء..2017.

حصل وجدي الكومي على عدة جوائز، منها جائزة إحسان عبد القدوس عن رواية "الموت يشربها سادة" عام 2011. وجائزة الإبداع عن رواية "إيقاع" التي تمنحها مؤسسة الفكر العربي عام 2016. جائزة أفضل مجموعة قصصية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2018 عن مجموعة "شوارع السماء". كما وصلت "شوارع السماء" للقائمة الطويلة لجائزة الملتقى عام 2018.

وحصل كذلك على منح إقامة أدبية متعددة في سويسرا وألمانيا، وحل ضيفًا على مهرجان الأدب العربي في زيوريخ عام 2016. وحصل مؤخرًا على منحة من مؤسسة المورد الثقافي العام 2020 لكتابة رواية تدور أحداثها عن الفنان التشكيلي محمود سعيد، رائد فن التصوير المصري الحديث. وشارك وجدي الكومي ضمن مجموعة من الكُتاب والروائيين المتوسطيين- المقيمين بدول البحر المتوسط- في كتاب "الدائرة المضيئة" مع فنانين نمساويين – نشر عام 2021.

هذا وقد شارك الكومي في أنشطة أدبية وفعاليات كثيرة في الوسط الثقافي المصري، مثل: تقديم ورشة "قصص القاهرة القصيرة" في معهد جوته الألماني في الأعوام 2018 و2019. وشارك ضمن مجموعة من الكتاب المصريين في ورشة "كتبنا" التي عقدها معهد جوته الألماني في القاهرة لاختيار أفضل الأعمال الأدبية المنشورة باللغة الألمانية، لترجمتها إلى اللغة العربية، خلال أعوام 2010، و2011. وقدم ثلاث ورش كتابة أدبية بمركز كوكون الثقافي العام 2020.

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