ولى العهد البحرينى يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع روسيا

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البحرين وروسيا على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، ويحقق التطلعات المنشودة.وأشار خلال لقائه اليوم الأحد، السفير الروسي لدى البحرين إيغور كريمنوف، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية إلى ما وصلت إليه مسارات التعاون المشترك، وأهمية الدفع بها نحو أفق أرحب؛ للوصول بها إلى مستويات متقدمة على كافة المجالات، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين البلدين فيما يتعلق بجهود مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتسهيل توفير اللقاحات للمملكة؛ بما يسهم في حفظ صحة وسلامة الجميع، موضحًا ضرورة مواصلة تعزيز أوجه التعاون الدولي لدعم الجهود العالمية للتصدي للجائحة.من جانبه، أعرب سفير روسيا لدى البحرين عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني على ما يوليه من اهتمام بتعزيز العلاقات البحرينية الروسية على كافة الأصعدة، مضيفا أنه بحث خلال لقائهما آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وناقشا مجمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.