إيران تحكم بالسجن 11 عامًا على أمين رابطة الكتّاب

أعلنت رابطة الكتّاب الإيرانيين عن أن محكمة في طهران أصدرت، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن 11 عامًا على آرش كنجي، أمين مجلسها.ووفقا لبيان الرابطة، فقد حكم على "آرش كنجي" بالسجن 5 سنوات بتهم مثل التآمر ضد الأمن القومي، وعاما واحدا بتهمة الدعاية ضد النظام، إضافة إلى 5 أعوام أخرى بتهمة العضوية في جماعة مناهضة للنظام كونه عضوا في رابطة الكتّاب الإيرانيين، وكذلك من التهم التي وجهت له أيضا ترجمة كتاب عن التطورات في المناطق الكردية في سوريا بعنوان "مفتاح صغير لبوابة كبيرة".وأيدت محكمة التمييز في طهران حكم المحكمة الابتدائية الصادر في الفرع 28 من محكمة الثورة الإيرانية، برئاسة القاضي محمد رضا عموزاد، وفقا لبيان الرابطة.وخلال الأشهر الأخيرة، حُكم على كل من رضا خندان مهابادي، وبكتاش أبتين، وكيفان باجن، وغيتي بور فاضل، وعلي رضا نوري، من أعضاء رابطة الكتّاب الإيرانيين، بالسجن لمدد طويلة، حيث صدر قبل أسبوعين حكم بالسجن 13 شهرا ضد الصحفي الاستقصائي ياشار سلطاني، الذي نشر وثائق وأدلة تشير إلى وجود فساد في مجلس مدينة طهران أثناء ولاية محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، كعمدة للعاصمة.