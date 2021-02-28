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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أرباح «النيل للأدوية» هامشيًا خلال 7 أشهر

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:12 م
النيل للأدوية
النيل للأدوية
أكرم عمران _أسامة الشندويلي
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أظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تراجع أرباحها شاملة الضريبة خلال الـ7 أشهر الأولي من العام الجاري هامشيًا على أساس سنوي.

وأضافت الشركة، في بيان، للبورصة اليوم الأحد، أنها حققت صافي ربح شامل الضريبة خلال الفترة بلغ 62.4 مليون جنيه، مقابل صافي ربح شامل الضريبة بلغ 63.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، صافي ربح بلغ 39.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 34.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل إلى 408.32 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 435.83 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

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