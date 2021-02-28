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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد الإقبال الكبير.. تفاصيل المرحلة الثانية بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:57 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
عمرو الحوتى
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استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بمقر المنطقة الاستثمارية بميت غمر، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد كمال، رئيس الادارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية بالهيئة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة الدكتور محمود العزب، المهندسة مرفت عازر، جيهان البيومي، عبده أبو عايشة.

وتفقد محافظ الدقهلية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر بعد طرحها على المستثمرين، واستمعا لعرض تقديمي مفصل عن المنطقة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة قد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في إقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وتتيح فرص العمل لأبناء الدقهلية، مشيرا إلى وجود المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بالدقهلية والمقامة على مساحة 727 فدانا وتضم 460 مصنعا منتجا وتحت الإنشاء، مضيفا بأنه تم أيضا طرح منطقة الـ108 فدادين استكمالا للمراحل الأربعة للمنطقة الصناعية المشار إليها.

وأضاف أنه يوجد على أرض الدقهلية أيضا مجمع الصناعات الصغيرة بالعصافرة بمركز المطرية على مساحة 30 فدانا، ويضم 81 مصنعا منتجا، مشيرا إلى أن المنطقة الجديدة تعد إضافة تنموية واستثمارية كبيرة بمحافظة الدقهلية وذلك يؤكد سعي الدولة والحكومة للدعم المتواصل لتنفيذ مشروعات صناعية واستثمارية بالمحافظات تساهم في خلق فرص عمل لأبناء الدقهلية في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.

وأضاف، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزاراء تم تخفيض القيمة الإيجارية لوحدات المنطقة تيسيرا وتشجيعا للمستثمرين، مشيرا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها تقدم كافة التيسيرات للمستثمرين بهدف دعم الاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية التي هي عصب التنمية والوسيلة المثلي لخلق فرص العمل للشباب والمواطنين بالمحافظة.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تواصل استقبال طلبات المرحلة الثانية لحجز الوحدات الصناعية كاملة التشطيب في كل من ميت غمر وبنها، والذي بدأ منذ يوم 14 فبراير الجاري ويستمر حتى 15 مارس المقبل.

وأضاف أن هناك إقبال متزايد من قبل المستثمرين الراغبين على حجز الوحدات بالمناطق المشار إليها في ميت غمر وبنها، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة برئاسة  رئيس مجلس الوزراء وافق على منح المزيد من التيسيرات والإجراءات التحفيزية للمستثمرين، في ضوء توجه الهيئة لدعم وتشجيع صغار المستثمرين وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن المنطقة الاستثمارية  بميت غمر تصلح لإقامة مشروعات للصناعات المعدنية والهندسية ومشروعات متنوعة، مضيفا أن المساحات المتاحة لإقامة المشروعات تبدأ من 144 مترا مربعا وحتى 576 متر مربع، وقال إنه يتم التعاقد بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بنظام الإيجار لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، وفقا لإعلان هيئة الاستثمار الذي تضمن كافي التفصيلات التي يحتاجها الراغبين للتقدم لحجز قطع الأراضي بالمنطقة الاستثمارية الجديدة.


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