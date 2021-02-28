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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الإثنين.. القمص موسى إبراهيم يتولى مهام عمله متحدثًا للكنيسة

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:55 م
القمص موسى إبراهيم
القمص موسى إبراهيم يعقوب
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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يبدأ القمص موسى إبراهيم يعقوب، غدًا الإثنين، أول يوم لعمله الجديد كمتحدثاُ رسميًا للكنيسة بدلا من القس بولس حليم، وذلك بعدما أعادت الكنيسة الأرثوذكسية، تشكيل المركز الإعلامي بها، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

واختارت الكنيسة القمص موسى إبراهيم يعقوب متحدثاُ رسميًا للكنيسة بدلا من القس بولس حليم، والدكتورة رانيا نعيم مديرة للمركز، والقس بولس حليم مسئولًا عن التدريب والمؤتمرات، وهاني نجيب مسئولا عن قناة «coc»، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مطلع مارس.

من جانبه، قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، إنه منذ اختيار الله قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي، كان العمل المؤسسي أحد أهم أدواته في رعاية شعب الكنيسة، ومن منطلق مبدأ التغيير الذي ينتهجه قداسة البابا ومن أجل مزيد من التخصص، أعاد تشكيل العمل في المركز الاعلامي ليشتمل على ٥ أقسام متخصصة لتباشر العمل الإعلامي الخاص بالكنيسة في الغترة المقبلة.

وتابع: «أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر القائمين علي الإعلام والميديا والصحفيين والإعلاميين ومعدي البرامج الذين شرفت بالعمل معهم على المستوي الإنساني والمهني»، مضيفًا: «نحن نثمن مساهمتهم في عمل المركز الإعلامي منذ نشأته ونثق في استمرار تعاونهم بمزيد من النجاح مع مدير المركز الدكتورة رانيا نعيم والمتحدث الرسمي القمص موسي إبراهيم؛ وكلاهما من فريق المركز الإعلامي الأساسي ومشهود لهما بالكفاءة والحرفية والتميز».

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