سلطان عمان يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت

تلقى سلطان عمان هيثم بن طارق، رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتصل بالعلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين ودول المنطقة.وتسلّم الرسالة نائب رئيس الوزراء العماني لشئون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.وغادر وزير خارجية الكويت، سلطنة عمان، اليوم الأحد، بعد زيارة رسمية استغرقت يومين، حيث أجرى مشاورات ثنائية بمسقط مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، واستعرضا فيها العلاقات بين البلدين.وأكد الجانبان، حرصهما على تعميق وتوطيد التعاون البنّاء وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية والرؤى والأفكار لتعزيز وتيرة العمل الخليجي المشترك في ضوء نتائج قمة العُلا التي عُقدت في الـ5 من يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية.