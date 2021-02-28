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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تطالب بفصل قانون بلازما الدم لقانونين

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:17 م
النائب الوفدية الدكتورة
النائب الوفدية الدكتورة ليلى أبوإسماعيل
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالبت النائب الوفدية الدكتورة ليلى أبوإسماعيل، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بوضع قانونين منفصلين لصناعة البلازما، باعتباره من الصناعات الهامة يتناول بالتفصيل الدقيق عملية صناعة بلازما الدم وقانون آخر يتناول تنظيم تجميع الدم باعتبارها من المسائل المتعلقة بالأمن القومي المصري.

وأثنت أبوإسماعيل، خلال كلمتها في الجلسة العامة تعقيبًا على مناقشة مشروع قانون تجميع بلازما الدم، على الجهود المبذولة في إعداد القانون والحرص على تنظيم هذا الملف الحيوي والهام للمواطن المصري وللأمن القومي المصري أيضًا، في ظل غياب النصوص التشريعية الكافية له، معلنة موافقتها على القانون وفلسفته، مبدية عددًا من الملاحظات على بعض المواد، مشيرة إلى أن المادة (18) من الدستور تنص على "أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل"، وهناك القانون رقم 178 لسنة 1960 الذي ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التي تطلبه، إلا أن الوعي ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره، فقد كان يفتقد لوجود نظام للتنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع في العقوبات المنصوص عليها في حالة الغش أو الاتجار بأكياس الدم.

وتابعت: "أيضا كان لا يوجد تنظيم تشريعي لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرًا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء في مصر أو في جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى، وبالنظر إلى مشروع القانون المعروض نجد أنه قد حقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومي ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع".

وأكدت النائبة أن تبني المشروع يعد أمنًا قوميًا، حيث بمناظرة الواقع لا توجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبني هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومي بل وأمن الدول العربية جميعًا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

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