«الهجرة» تصدر العدد الـ26 من مجلة «مصر معاك»

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد السادس والعشرين من مجلة "مصر معاك"، متضمنا أبرز تفاصيل مبادرة أصلك الطيب لضمان حياة كريمة لأهلنا بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة، ومبادرة "مصرية بـ100 راجل"، للمساهمة في تنمية الريف المصري، ونقل الحقائق للمصريين بالخارج.وتواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها ما تريد معرفته من معلومات عن مشروعات الفيروز للاستزراع السمكي، وتطوير القرى المصرية.وتقرأون في هذا العدد أيضًا، رسائل السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة، إلى عظيمات مصر بالخارج، بمناسبة شهر مارس والاحتفاء بالمرأة المصرية.ويضم العدد أيضا، إسهامات المصريين بالخارج في دعم الحرف التراثية بحيّ الجمالية التاريخي، وغيرها من الموضوعات الثرية.. تجدونها على صفحاتها.المجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط https:bit.ly3dZO4w1وباللغة الإنجليزية عبر الرابط https:bit.ly37Uvz85