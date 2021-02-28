رئيس الشيوخ يهنئ «عابد» برئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بمناسبة اختياره رئيسا للجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، بجانب كونه يشغل منصب نائب رئيس البرلمان العربي.وأعرب عبدالرازق، في برقيته، عن ثقته في قدرات عابد وكفاءته في تحمل مسئوليات هذا المنصب، متمنيًا له السداد والتوفيق.