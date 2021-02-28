مخرجة فيلم «رقصة الفتيان»: أحداث الفيلم تعبر عن الواقع المرير بأفغانستان (حوار)

*في البداية الفيلم مقتبس من ذكريات صديقك أنور الهاشمي.. فما العناصر التي شجعتك على تحويل هذه الذكريات إلى فيلم؟

*هل تعتبرين شهادة صديقك طريقة غير مباشرة للتشكيك في تاريخ أفغانستان الحديث؟

*لقد استخدمتي في الفيلم أسلوب بوليوود كثيرًا، كيف فكرتي في أن تخلقي سلسلة بوليوودية خاصة بك؟

*ما أهمية ثقافة بوليوود في أفغانستان خلال فترة الثمانينيات؟ وهل تغيرت هذه الأيام؟

*الأيتام في الفيلم ينحدرون من خلفيات عرقية ودينية مختلفة جدًا، هل أردتِ أن يمثل دار الأيتام التنوع في أفغانستان؟

*ما الصعوبات التي واجهتها خلال عملية الإنتاج؟

*من وجهة نظرك كيف يمكن تشجيع إخراج الأفلام في أفغانستان؟

*لماذا قمتِ باختيار نفس الممثلين الغير محترفين الذين شاركوا في فيلمك الأول ذئاب وقطعان؟

*جانب الخلفية التاريخية للفيلم، يتعامل الفيلم أيضًا مع بلوغ بعض الأيتام سن الرشد. هل كان هذا الجزء مكتوبًا بالكامل أم أنك تركت الكوميديين يرتجلون؟

نهاية الفيلم لا تزال مفتوحة لماذا اخترت أن تنهي الفيلم بهذه الطريقة؟

*كانت خطتك الأصلية هي إخراج 5 أفلام مستوحاة من يوميات صديقك أنور. هل لا يزال هذا المشروع ساريًا؟ أم أنك لديك تطلعات أخرى؟

نجح فيلم "رقصة الفتيان" والذي انطلق عرضه تجاريا في سينما زاوية في لفت أنظار الجمهور.. "الدستور" التقت المخرجة شهربانو سادات مخرجة الفيلم وهي كاتبة ومخرجة أفغانية مقيمة في كابول، درست في أتيليه فاران في كابول، فيلمها الأول ذئاب وقطعان فاز بمنحة مرحلة التطوير ضمن قسم سينيفونداسيون للأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي الدولي عام ٢٠١٠، وكانت تبلغ حينها ٢٠ سنة.كما قدمت فيلم دار الأيتام وهو ثاني فيلم روائي لها وثاني أفلام الخماسية المُخطط لها والتي كان أولها ذئاب وقطعان وجميعها مقتبسة عن يوميات وسيرة ذاتية لأنور الهاشمي.لقد وجدت أن قصته جمعت بين الصدق والبساطة والثراء في آن واحد. فقد أخذتني قصته في رحلة زمنية من منظور برئ لفتى يتيم عبر تاريخ أفغانستان على مدار الأربعين عامًا الماضين. فقد كان طفلًا عالقًا في حرب ليست حربه. وهذا بالضبط ما أشعر به الآن وأنا أعيش في أفغانستان.*إلى أي مدى تمسكتي بالأحداث الحقيقية؟ وهل استعنت ببعض العناصر من ماضيك الخاص في كتابة الفيلم؟لقد قضى أنور ثمانِ سنوات من عمره في دار الأيتام. تحتوي سيرته الذاتية على العديد من الشخصيات، أحداث، تاريخ، والعديد من الأسماء والأماكن التي لن يدركها سوى الجمهور الأفغاني. لقد قرأت كتاباته عدة مرات وعانيت كثيرًا لأجد التوازن المثالي بين ما حدث وبين ما يجب أن يظهر في الفيلم. أردت أن أسهل الفهم على الجمهور الدولي ولكنني لم أنس الجمهور الأفغاني. لقد قمت بتقليص الفترة الزمنية على الرغم من أن القصة تبدأ عام ١٩٨٩ وتنتهي عندما استولى المجاهدون على كابول عام ١٩٩٢، ولكنني قمت بجعل الوقت خياليًا بحيث يظل الأبطال صغار ويعطى الانطباع أن الوقت قد مر. وفي بعض الأوقات كنت أمزج بين قصتين أو شخصيتين مختلفتين لخلق شيء خاص بي. أما بنسبة لأغاني أفلام بوليوود فقد كان هذا الجزء الكبير الذي أضفته لقصة أنور، ولكن كان أنور فعلًا من محبي بوليوود وكان يبيع تذاكر السينما في السوق السوداء.لا يمكن لأحد أن يشكك في الحاضر إذا لم يكن على دراية بالماضي. يوجد ما يكفي من الأفلام عن أفغانستان اليوم وأقسم لك أن العالم بأسرة يعلم أن أفغانستان بها صراعات. النبش في الماضي هو ما يثير اهتمامي، حتى أعرف من أين بدأت كل هذه الفوضى.بوليوود اسم ضخم في مجال صناعة السينما في عالمي، والصداقة التي تجمع بين أفغانستان والهند وطدت هذا الشيئ أكثر. معظم الشعب الأفغاني يستطيع التحدث باللغة الأردية لأنهم يشاهدون العديد من الأفلام الهندية. ربما كانت الثمانينيات هي العصر الذهبي لهذا، هذا لأنه كان هناك سينمات وسلام على الأقل في كابول.اليوم في أفغانستان يتم إنتاج أفلام منخفضة التكلفة الواحد تلو الآخر وهذه الأفلام متطبعة بأفلام بوليوود. فلم تكن الفكرة بعيدة عني. وأيضاُ فكرة أن أنور كان يبيع تذاكر أفلام في السوق السوداء وفكرة أنه كان من محبي بوليوود جعلت الفكرة تناسب الفيلم.الشعب الأفغاني لا يُجيد التعبير ولكنهم يحبون بوليوود حيث يشبعون جزء العاطفة والدراما، وأنا أحب هذا التفاوت. ربما هذا هو سبب أن حبهم لبوليوود لم يتغير، فهو طريقتهم الوحيدة للتعبير، الاختلاف الوحيد هو الزمن. فترة الثمانينيات كانت الفترة الذهبية، وهذا يعود لوجود السينمات في جميع أرجاء كابول. الآن يشاهد الناس الأفلام على الانترنت أو يشترون أقراص DVD من السوق السوداء. بوليوود تبهر الناس بما تقدمة. الحلم، عيش حياة مثالية غير واقعية، الصداقة، الحب، والسعادة. هذه أشياء يفتقدها الناس بشدة في حياتهم الحقيقية، خاصة عندما يعيشون في بلاد مزقتها الحرب مثل أفغانستان، حيث لا يوجد أي حقوق أساسية. بالنسبة لي مصدر هذا الاهتمام يبدوا منطقيًا.يُعد دار الأيتام من الأماكن القليلة التي يعيش فيها الجميع معًا بغض النظر عن الدين أو العرق. وقد أثارت هذه الحقيقة اهتمامي، خاصةً أنه عندما بدأت الحرب الأهلية العرقية في أوائل التسعينيات في كابول، قتل الكثيرون بعضهم لأنهم لا ينتمون إلى نفس العرق.لقد صورت الفيلم في طاجيكستان، إحدى بلدان الاتحاد السوفييتي السابق، تقع شمال أفغانستان، حيث تشبه الأماكن أفغانستان. واخترت ممثلين غير محترفين من أفغانستان وأخذتهم إلى طاجيكستان. الحصول على جوازات سفر وتأشيرات الممثلين دائمًا ما يكون صعبًا جدًا. رفضت طاجيكستان إصدار التأشيرات لنا وكان علينا التقديم للحصول عليها مرة أخرى. تلقينا تمويلًا إقليميًا من ألمانيا والدنمارك لتصوير مشاهد بوليوود في روسيا، ولكن الحصول على تأشيرة شنغن أمرًا مستحيلًا بالنسبة للأفغان. فلا توجد سفارة في كابول تصدر التأشيرة، لذلك كان علينا السفر إلى باكستان للحصول على تأشيرة شنغن، ولنسافر إلى باكستان كنا بحاجة لتأشيرة دخول لباكستان.الحصول على تأشيرة لدخول باكستان هو أيضًا أمر صعب، لأنهم يقومون بإصدار التأشيرات اعتمادًا على مزاجهم والوضع السياسي الحالي بين البلدين. رفضت السفارة الدنماركية تأشيراتنا في المرة الأولى ولم نتمكن من مواصلة التصوير واضطررنا للتوقف عن التصوير لـ4 أشهر في طاجيكستان وأوروبا للحصول على التأشيرات للشخصيات الرئيسية. التحدي الآخر هو أنني أشعر بالوحدة عندما يتعلق الأمر بإعادة خلق أفغانستان في بلد أخرى. لم يشارك أي مدير فني في المشروع واضطررنا أنا وأنور أن نجمع كل الدعائم والأزياء بنفسنا. حصلنا على بعض المساعدة في وقت لاحق، ولكننا حولنا بيت دعارة طاجيكي بأكمله لدار للأيتام مع عمال البناء الذين عملت معهم من قبل في فيلمي السابق ذئاب وقطعان.هناك العديد من شركات الإنتاج المسجلة والعديد من صانعي الأفلام الذين يقومون بصناعة الأفلام، أبتدأ من الأفلام ذات الإنتاج المنخفض وصولًا إلى الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية، وبعض الأفلام الروائية. أعتقد أن الحركة بطيئة للغاية ولكن هناك حركة.نحن نحتاج إلى وقت لإنشاء اللغة السينمائية الخاصة بنا. أعتقد أن صانعي الأفلام الأفغان مترددون بين ما يريدون قوله وما يعتقدون أن العالم يتوقع أن يقولوا. أتمنى أن نتمكن من رواية قصصنا بنفسنا في يوم ما. أمنيتي هي أن يتجرأ صانعي الأفلام الأفغان على المشاركة بقصصهم بالطريقة التي يريدونها.لقد تفاجأت عندما عملت مع قدرة الله للمرة الثانية وقت التصوير. أدركت أنه قد أصبح أكبر سنًا والطريقة تعاملنا أول مرة في فيلم ذئاب وقطعان لن تجدي نفعًا. كانت علاقتنا أكثر احترافية هذه المرة، لقد وثقت به وتحدثت معه عن المشاهد بشكل مفصل أكثر، وجدته ذكيًا وصبور جدًا.كل شيء كان مكتوبًا. لكنهم ارتجلوا كثيرًا على الرغم من ذلك، في النهاية كان يشبه كثيرًا ما كتبت.إجابة هذا السؤال سهلة! أردت أن أترك الأطفال يفوزون! فكلنا نعرف ما يحدث في الحرب. يُقتل ويخسر كل من النساء، الأطفال، والمدنيين. لم أر الضرورة في تكرار هذا بينما أملك القدرة على إعادة كتابته.يحب "قدرة الله" أن يتخيل نفسه كشخصية في فيلم. هل كنت مثله وأنت في سن المراهقة؟ وما هو الدور الذي لعبته السينما في حياتك أثناء مراحل نضجك؟أنا أحب الممثل "قدرة الله"، إنه ذكي وأعتقد أنه يمكنه أن يصنع لنفسه طريق مهني كممثل ذات يوم. دخلت السينما حياتي في فترة متأخر جدًا. فكانت أول مرة أدخل مسرح السينما عندما كان عمري 20 عامًا. كانت طفولتي مختلفة.لقد انتهيت من الجزء الأول (ذئاب وقطعان) والجزء الثاني (دار الأيتام). أنا أعمل الآن على الجزئين الثالث والرابع. كل هذه القصص مستوحاة من مذكرات أنور. فهو يحاول نشر مذكراته، وبداخلي رغبة مُلحة في صناعة فيلم ليس له علاقة به. سأقوم بهذا ذات يوم، ربما عندما أنهي هذا الخُماسية.