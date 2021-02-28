أبوالعينين: قانون «بلازما الدم» أمن قومى

أكد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها للخارج.وقال أبوالعينين، خلال الجلسة العامة للمجلس: "هذه قضية أمن قومي ويعني دخول تكنولوجيا حديثة في مصر واستخلاص البلازما من الدم وإدخال التكنولوجيا الحديثة، كما أن مشروع القانون يحقق الاكتفاء الذاتي".وشدد على أن مصر تسعى دائما إلى احترام القواعد والقوانين الدولية، موضحا أن هذا مبدأ أساسي ويعد أحد أهداف وفلسفة القانون، داعيًا وزيرة الصحة لإلقاء محاضرة حول أهمية التبرع بالدم وكيف يخدم ذلك المواطن وكيف يستفيد جسمه؟.وقال وكيل البرلمان، إن شرح الفوائد الصحية للتبرع يأتي في إطار حملة تسويقية إنسانية ودينية وصحية أيضًا، كما أن البلازما أمن قومي وبوابة جديدة للاستثمار.