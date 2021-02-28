رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع السفير البلجيكى التعاون بمتحف الإرشاد

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:31 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
مصطفى دياب
طباعة
استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، فرانسوا كورنيه دى الزيوس، السفير البلجيكي بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد الذهبي، استشاري المتحف العالمي لقناة السويس، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

ورحب الفريق ربيع بالسفير البلجيكي في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة الممتدة، مثمنًا الدور الذي لعبته كراكات الشركات البلجيكية ضمن الشركات العالمية خلال حفر مشروع قناة السويس الجديدة.

وأكد ربيع على اهتمام هيئة قناة السويس بدعم علاقات التعاون مع شركاء النجاح في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، معلنًا استعداده الدائم للتعاون المثمر مع الجانب البلجيكي، مشيدًا بمبادرتهم للمشاركة ببعض المقتنيات التاريخية في المتحف العالمي لقناة السويس.

واستعرض رئيس الهيئة مستجدات العمل بالمشروعات القومية التي تتبناها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، موجهًا الدعوة للسفير البلجيكي للاستثمار في المشروعات العملاقة بمنطقة القناة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الفرص الواعدة التي تمتلكها المنطقة لا سيما بعد التطور الهائل الذي شهدته مشروعات البنية التحتية بعد افتتاح سلسلة الأنفاق العملاقة وشبكة الطرق التي تربط سيناء بالوادي.

من جهته، أعرب السفير البلجيكي عن سعادته بزيارته الأولى لقناة السويس منذ تسلمه مهام وظيفته منذ ستة أشهر، موجهًا الشكر للفريق ربيع على حسن الاستقبال وبرنامج الزيارة الهام، معربًا عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي مع هيئة قناة السويس في إطار ما تشهده من تطورات على مختلف الأصعدة.
في نهاية اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفير البلجيكي.

شملت الزيارة، تفقد الأعمال الإنشائية وأعمال الترميم بالمتحف العالمي للقناة، واستراحة ديليسبس، تلتها زيارة المكتبة التاريخية، ثم القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

موضوعات متعلقة

نماذج استرشادية للصف الخامس الابتدائي الترم الأول

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

الصور

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

image description

10825 طالبا أدوا امتحاني اللغة العربية والتفاضل بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل طلابها لاستئناف الدراسة بإجراءات احترازية مشددة

image description

محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

وزير التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

برعاية السيدة انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: 75% من الألمان يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم لمنحة «كاتب مدينة جراتس» بالنمسا

تحت رعاية السيدة انتصار السيسى.. تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير

«كيان» تتعاقد مع يوسف زيدان لإصدار كتبه

«الكتابة فى زمن الوباء» محاضرة لوجدى الكومى عبر «زووم»