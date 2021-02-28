«العربية للأدوية» تستهدف 116 مليون جنيه أرباحًا خلال 2021-2022

اعتمد مجلس إدارة شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل.وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنها تستهدف تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 116.25 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2021- 2022، مقابل نحو 96.87 مليون جنيه أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.كما تستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المالي المقبل بقيمة 655.4 مليون جنيه، مقابل 650.2 مليون جنيه إيرادات متوقعة خلال العام المالي الجاري.وتستهدف العربية للأدوية استثمار نحو 129.7 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2021- 2022.يشار أن الشركة سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 86.07 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 70.53 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وحققت الشركة خلال "2019- 2020"، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 93.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 43.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 520.79 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 436.35 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.